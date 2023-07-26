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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 18:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan PMYO paylaşımı: Mezun vermenin gururunu taşıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için ant içen 2.089 kahraman polisimiz ile 16 yabancı ülkeden 87 polisi mezun vermenin gururunu taşıyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından 2.089 kahraman polisimiz ile 16 yabancı ülkeden 87 polisin mezun olduğunu duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada; Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için ant içen 2.089 kahraman polisimiz ile 16 yabancı ülkeden 87 polisi mezun vermenin gururunu taşıyoruz. Her bir teşkilat mensubumuz gibi, aramıza yeni katılan kardeşlerimiz de masumlara merhametini kuşanacak; vicdansızlar karşısında sıradağlar gibi duracaktır! Temel referansımız: Temel hak ve özgürlüklere hürmet, hakka ve hukuka riayet, insan haklarına koşulsuz saygıdır." ifadeleri yer aldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan PMYO paylaşımı: Mezun vermenin gururunu taşıyoruz
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