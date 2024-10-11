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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kayıp Rojin'in babasıyla görüştü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kayıp Rojin'in babasıyla görüştü

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024, 10:22 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024, 10:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kayıp Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ile görüştüğünü duyurdu. Yerlikaya, paylaşımında, "13 gündür kayıp olan ve Van’da ekiplerimizce aralıksız araması devam eden üniversite öğrencisi Rojin kızımızın babası Nizamettin ağabey ve amcası Mehmet ağabeyimizle telefonda görüştük. Aramalarımız geniş çaplı olarak 24 saat esaslı olarak devam ediyor. Duamız başta Nizamettin ağabeyimiz olmak üzere tüm aile fertlerine ve Aziz Milletimize hayırlı haberler vermek" dedi.

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