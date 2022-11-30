Hazar Ergüçlü dekoltede sınırları zorladı! Sosyal medya onu konuştu

Transparan kıyafetiyle bir davette boy gösteren Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü'nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulması üzerine "Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor" diyerek günlerce konuşulmuştu. Bu akşam başka bir davette boy gösteren Ergüçlü, tercih ettiği kostümle yine adından söz ettirdi. Sütyensiz giydiği derin göğüs dekolteli tulumuyla boy gösteren Ergüçlü, sosyal medyada davetten paylaşım yaptı ve kısa sürede gündem oldu. Oyuncunun paylaşımlarını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan tarzı...