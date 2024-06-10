BMGK'de Biden'ın açıkladığı Gazze için ateşkes teklifine destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi. 15 üyeli BMGK'de yapılan oylamada, ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 "evet" oyu alırken, Rusya "çekimser" oy kullandı. Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istendi. Öte yandan AA BM Muhabiri Şerife Çetin konuya ilişkin A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu.