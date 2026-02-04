PODCAST CANLI YAYIN
Gaziantep’in 6 Şubat depremi ve sonrası değişimi

Gaziantep’in 6 Şubat depremi ve sonrası değişimi

Gaziantep’in depremden önce ve sonraki hali! Felaketin büyüklüğünü ve kentin yeniden doğuşunu anlatan çarpıcı görüntüler.

Bunlar da Var

Iğdır FK 6-0 Antalyaspor | (MAÇ ÖZETİ)
Iğdır FK 6-0 Antalyaspor | (MAÇ ÖZETİ)
GOL | Rizespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Alhan Kurtoğlu)
GOL | Rizespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Alhan Kurtoğlu)
GOL | Samsunspor 2-0 Bodrumspor (Mouandilmadji)
GOL | Samsunspor 2-0 Bodrumspor (Mouandilmadji)
GOL | Samsunspor 1-0 Bodrumspor (Mouandilmadji)
GOL | Samsunspor 1-0 Bodrumspor (Mouandilmadji)

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle