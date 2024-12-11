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Esad’ın insan mezbahanesi: Sednaya Hapishanesi | VİDEO İZLE
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Esad’ın insan mezbahanesi: Sednaya Hapishanesi | VİDEO İZLE

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 11:07

Yıllardır Suriye'ye hükmeden kanlı Baas rejimi 8 Aralık'ta çöktü. Rejimin çökmesiyle birlikte Beşar Esad Rusya'ya kaçtı. Kanlı rejimin geride bıraktığı insanlık suçlarından biri Sednaya Hapishanesi oldu. Esad rejiminin insanlık dışı politikalarının simgelerinden biri olan bu hapishanede birçok işkence noktası tespit edildi. Çürümüş onlarca ceset bulundu. Kanlı rejimin Sednaya gibi birçok noktada katliamlar ve işkence merkezleri kurduğu da ortaya çıktı. İnsanların hayatını karartan bu merkezlerde en acımasız işkence yöntemleri uygulandı....

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