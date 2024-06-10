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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024, 09:00 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024, 09:00

Erzincan İliç'teki madende toprak altında işçi kalmadı

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 işçi toprak altında kalmıştı, uzun süren çalışmaların ardından son 5 işçi de çıkarıldı. DNA testleri tamamlanan maden işçileri için toplu cenaze namazı kılınacak. Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda tonlarca ağırlığındaki toprak yığını altında kalan tüm işçilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda kimlik tespitleri tamamlanan işçiler bugün törenle memleketlerine gönderilecek.

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