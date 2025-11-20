Deprem anındaki panik: O anlar güvenlik kamerasında!

PODCAST CANLI YAYIN
Osmaniye Bahçe merkezli 4.4 şiddetindeki deprem sırasında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinde yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, depremi hisseden iş yerindeki çalışanlar ve müşterilerin hemen ayağa kalkarak dışarı çıkma anları yer aldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde saat 12.09'da 8.8 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Gaziantep kent merkezi ile bölgeye yakın olan İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde de ciddi şekilde hissedildi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Deprem sırasında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinde yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, depremi hisseden iş yerindeki çalışanlar ve müşterilerin hemen ayağa kalkarak dışarı çıkma anları yer aldı.

Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem sonrası olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

