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CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye 'kayyum' teminatı

CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye 'kayyum' teminatı
19.03.2023 23:59

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Resmiyet kazanan 6'lı koalisyon - HDP ittifakıyla eşgüdümlü olarak terör tutuklusu Selahattin Demirtaş 'Tutum Belgesi' dayatmasına başlamıştı. Bu gelişmenin etkileri sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den "Kayyum belediyeciliğine karşıyız" şeklinde bir çıkış geldi. Bilindiği üzere sözde 'Tutum Belgesi'nde belediyelere kayyum atanmamasına ilişkin söylemler mevcut. Bu bağlamda HDP'nin 'Tutum Belgesi' dayatması sonrası CHP'nin "Kayyum belediyeciliğine karşıyız" şeklinde çıkış yapması kirli ittifakı bir kez daha açık etti.

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