CHP’li Ahmet Kurtuluş gözaltına alınmıştı! Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kadıköy Belediye Meclisi’nde AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili’nin Kadınlar Günü konuşması, CHP’li Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş tarafından engellendi. Mikrofonu kapatılan Bilgili, salondan çıkarılmak istenirken Kurtuluş’un “Şunu çıkaralım, atalım dışarı” sözleri büyük tepki çekti. CHP’nin kadın hakları konusundaki ikiyüzlü tavrı bir kez daha gözler önüne serilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Kurtuluş, yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın belirli günleri imza atma şartlarıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.