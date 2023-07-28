CHP yandaşı Barış Yarkadaş kulisi açıkladı: "Ekrem İmamoğlu yeni parti kurmak için çalışmalar yapıyor"

CHP yandaşı Barış Yarkadaş, "Yeni bir parti kursak nasıl olur' tartışmasını yapıyorlar. Eğer İmamoğlu gerçekten 'Ben artık oldum, kitleler peşimden gelir, ben böyle bir partiyi kurarım, yeni bir örgütlenme anlayışıyla hareket ederim' derse bu İmamoğlu açısından felaket olur" açıklamasında bulundu. İmamoğlu'nun tuttuğu ekibin CHP üyelerini arayarak sorular sorduğunu belirten Yarkadaş, "Ayrıca şuan kendisine de bir kamuoyu araştırmasını devam ettiriyor. CHP üyelerini arayarak 'İmamoğlu sizce bu değişimin neresinde olmalı' şeklinde sorular soruyorlar. Çok sayıda arkadaşımda beni arayarak şirketin ismini verdi. Maslak'ta bir otelde 20-25 oda kapatıldı, orada çalışmalar yapıyorlar." ifadelerini kullandı.