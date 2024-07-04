Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılıyor. Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, çevre, sağlık, turizm, eğitim, dijitalleşme, ulaşım ve lojistik konuları, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliği ile Gazze'deki son durum masaya yatırılıyor. Zirvenin ikinci gününde temaslarına devam eden Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. Başkan Erdoğan ilk gün önce Rusya Devlet Başkanı Putin ardından 3'lü zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.