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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024, 17:18 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024, 17:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Balıkesir mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler kapsamında Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Balıkesir'deki mitingde 85 bin kişinin olduğunu açıkladı. CHP ve İyi Parti arasındaki borç kavgasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı tam bir muamma. Kelimenin tam anlamıyla rezillik diz boyu." dedi. PKK-CHP ve DEM Parti'nin İstanbul'da oynadığı geç kalma oyununa da değinen Erdoğan, "Birileri 'son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik' numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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