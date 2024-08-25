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Başkan Erdoğan'dan Vaniköy'de kaçak yapıya izin veren İBB'ye sert tepki: İstanbul'un hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar
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Başkan Erdoğan'dan Vaniköy'de kaçak yapıya izin veren İBB'ye sert tepki: İstanbul'un hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024, 15:03   |   Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024, 15:03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bitlis Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, eski Türkiye'nin geride kaldığını vurgularken, kökenler nedeniyle ötekileştirme günlerinin tamamen bittiğini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca İBB'nin Vaniköy'de izin verdiği kaçak inşaatı da eleştirirken "Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalkıp şimdi İstanbul'un çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar." dedi. TBMM'de TİP'li Ahmet Şık'ın yaptığı konuşmada kullandığı provokatif ifadeler sonrası çıkan kavgayı da yorumlayan Erdoğan "Millete hakaret eden bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edecekler." dedi. İşte detaylar...

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