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Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar! "Kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz"

Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar! "Kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz"
24.07.2023 21:04

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan önderliğinde, devletimiz ve milletimiz 6 Şubat'ta 11 ilimizde büyük yıkıma sebep olan 'asrın felaketi'nin yaralarını sarmaya devam ediyor. Kabine'nin sona ermesinin ardından konuşmasında 'kısa çalışma ödeneği'ne vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Depremden hemen sonra ilan ettiğimiz mücbir sebep uygulamasıyla afetzedelerimizin yükünü hafifetmiştik. Kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz. Ödenekten 115 bin insanımızın istifade etmesini sağlayacağız." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, sohbaharda konutların depremzede vatandaşlara teslim edilmeye başlayacağını duyurdu.

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"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ 3 AY SÜREYLE UZATIYORUZ"

"Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yerinde dönüşüm çalışmalarımızı başlattık. Projeye 83 binden fazla başvuru oldu. Depremden hemen sonra ilan ettiğimiz mücbir sebep uygulamasıyla afetzedelerimizin yükünü hafifetmiştik. Kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz. Ödenekten 115 bin insanımızın istifade etmesini sağlayacağız."

"ENFLASYONLA MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Zamana ve şartlara göre kullanılan araçlar farklılaşsa da menzile varmamız gereken hedefimiz değişmemiştir. Bu adımların faiz, kur ve enflasyon üzerindeki hedefleri ülkemizin olumlu gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorkuz. Bugünkü sıkıntıların üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hükümet olarak uyguladığımız ekonomi politikasını, dünyadaki benzer politikalardan ayıran çok önemli bir özellik vardır. Önceliklerimizin en başında istihdamın geliyor olmasıdır. Türkiye'nin maruz kaldığı onca sıkıntıya, saldırıya, felakete rağmen her alanda dimdik ayakta kalmasının gerisinde bu politika vardır. Ülkemiz ekonomisini sonuçlarla uğraşarak değil sebeplere inip onları ortadan kaldırarak büyüttük, geliştirdik. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. İstihdamı artıracak, enflasyonu düşürecek, finansal düzenlemeyi sağlayacak tedbirleri alacak, sonuçlandıracak, ortaya çıkan zenginliği milletimizin her bir ferdine yayacak politika izliyoruz. Önümüze çıkan zorluklar var. Herşeyden önce sadece arz talep ilişkisi üzerine kurulu iktisadi teorilerin ülkemizde tam karşılık bulamadığı bir gerçektir.

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