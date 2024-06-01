Başkan Erdoğan'dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar!

Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. İstişare toplantılarına devam edeceklerini belirten Erdoğan, "1-2 Temmuz'da belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz." dedi. Seçmenden geçer not alamayanların takdirlerini kazanamayacağını ifade eden Erdoğan, "Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar güçlendirirken AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz." şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyaret için tarih veren Erdoğan, "Terör, terörist, terörle arasına mesafe koymayanlar ile sırtını teröre yaslayanlar karşısında kimse bizden yumuşak tavır beklemesin." ifadelerini kullandı. Düşük enflasyon için tarih veren Erdoğan, çalışanların büyümeden aldığı payın yılın ilk çeyreğinde yüzde 42 olarak gerçekleştiğini açıkladı.