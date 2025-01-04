Başkan Erdoğan’dan AK Parti Ordu İl Kongresinde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Suriye ve SGK borçları konusunda sınıfta kalan muhalefeti eleştirdi. "Ortada eser, proje, yatırım, hizmet yok ama bakıyorsunuz, SGK'ya olan borçlar katlanarak artıyor. SGK'yı batırmak, anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği" dedi. Suriye konusuna da değinen Başkan Erdoğan, “Sınırın ötesinde tarih yeniden yazılıyor” ifadelerini kullandı. Ordu’ya 22 yılda 345 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını vurgulayan Erdoğan, Ordu'nun kültür ve turizmdeki önemine dikkat çekerek, şehri geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.