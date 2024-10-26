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Başkan Erdoğan "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024, 17:10 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024, 17:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda "Yeniden Daha Güçlü Anadolu’’ 130.000 Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak" ifadelerini kullandı. Daha güçlü Anadolu vurgusuyla iç cephe mesajı veren Başkan Erdoğan, "Terörün olmadığı Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. Türk, Kürt, Arap demeden 85 milyon kardeşçe yaşayacağız. Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacaklar. İç cephemizi sarsamayacaklar. Kardeşliğimizi bozamayacaklar." dedi. İsrail'in İran'a saldırısına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Batı'nın şımarttığı siyonist hükümet bölgesel savaş istiyor oyuna gelinmemeli" uyarısı yaptı.

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