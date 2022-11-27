Başkan Erdoğan Konya’da gençlerle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Konya Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin takoz siyasetine örnek veren Erdoğan, "CHP bizim önümüzü tıkamamış olsaydı, biz Marmaray'ı dört yıl daha erken bitirecektik" ifadelerini kullandı. Öğrenim kredilerine ilişkin Başkan Erdoğan,"Bakanımız, heyetiyle çalışma yapıyor. Lisans, yüksek lisans, doktora ücretini belirleyip onaya getirecek. Ondan sonra açıklamayı yapacağız" dedi. Yerli savunma sanayii de Erdoğan'ın gündemindeydi. Başkan, "Bunları (İHA-SİHA-AKINCI) bizden isteyen dünyanın devleri var. Alandık ama şimdi veren el olma noktasına geldik" dedi.