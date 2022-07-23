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Başkan Erdoğan Kayseri'de! Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temeli atıldı! Muhalefete salvolar: Onlar anca sökülen musluğu takarlar

Başkan Erdoğan Kayseri'de! Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temeli atıldı! Muhalefete salvolar: Onlar anca sökülen musluğu takarlar
23.07.2022 19:12

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Başkan Erdoğan Tahran’da

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 142 kilometre uzunluğundaki Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temel atma törenine katıldı. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demir yoluyla 7 saat olan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek. Öte yandan Başkan Erdoğan, muhalefete sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bunları ana muhalefetin başındaki Bay Kemal yavru muhalefet yapabiilr mi? Onlar ancak sökülen musluğu yapabilir" dedi. Erdoğan, "Sosyal medyada nasıl efelendikleri, sırtlarını pışpışlayan büyükelçilerden aldıkları cesaretlere bakmayın" diye konuştu.

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