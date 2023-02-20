Başkan Erdoğan, Hatay'daki AFAD Merkezi’nde önemli açıklamalarda bulundu

Hasar tespit çalışmaları bitmek üzere olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden evlerinin hasar durumu raporuna ulaşabilir." dedi.

Başkan Erdoğan, depremlerde enkaz altından kurtarılan kişi sayısının 114 bin 834'ü bulduğunu söyledi.

1 milyon 684 bin vatandaşın barınma ihtiyacı giderildi

Başkan Erdoğan, 1 milyon 684 bin vatandaşın barınma ihtiyacının giderildiğini açıkladı.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halen 65 bininin daha kurulumu süren konteyner sayısını ilk etapta 100 bine, ihtiyaç halinde 200 bine kadar çıkartabileceğiz. Çadır kent ve koyteyner kentlerlerde barınan vatandaşlarımızı 1 yıl içinde kalıcı konutlara taşıyacağız. Hiçbir vatandaşımızı, ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız. Şehirlerimizin tamamını konutu, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle en küçük gerilemeye mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız."

"Üniversitelerimizden jeofizik, jeoteknik, jeoloji, sismoloji hocaları, deprem uzmanlarıyla istişare halinde çalışıyoruz." diyen Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yerleşim yerlerimizi mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara doğru kaydırarak, zemin sıvılaşmalarının yol açtığı felaketlerden uzak tutmak istiyoruz."

Başkan Erdoğan, mart ayında Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500 ve Kilis'te ise 250 konutun inşasına başlayacaklarını bildirdi.

Başkan Erdoğan, "Depremlerden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini 3 ay süreyle erteledik." dedi.

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor. Kamu bankalarımız, depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik."

"20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz"

Başkan Erdoğan, "(Deprem bölgesindeki illerde) İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladıklarını aktaran Başkan hErdoğan, şunları kaydetti:

"Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik. Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz."

Başkan Erdoğan, "Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarda haksız artışa gidenler için kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz." diye konuştu.

"Yeni bir Antakya, İskenderun, Arsuz inşa edeceğiz"

"Yeni bir Antakya, İskenderun, Arsuz inşa edeceğiz. Buraları sıfırdan yapacağız." diyen Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

" 'Hatay için hemen şimdi' diyerek başlattığımız acil eylem planı çerçevesinde Hatay'ı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz. Hatay Meclis Binamız başta olmak üzere, yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri de restore edeceğiz."

Başkan Erdoğan, "Kentsel dönüşüm planlarımızı vatandaşım engellemesin. Bu konuda adımlar atıyorsak vatandaşlarımız bize yardımcı olsun. Kimi ideolojik saplantılarla kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son bulmasını bekliyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hatay'ın demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara itibar etmeyin. Hatay'ın demografik yapısını değiştirmeye evelallah kimsenin gücü yetmez."