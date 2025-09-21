Başakşehir'de plastik atölyesinde korkutan yangın

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan ESOT Sanayi Sitesi'ndeki 2 katlı plastik atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan, ESOT Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 2 katlı plastik atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası alevler iş yerini sarmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çeşitli ilçelerden gelen yoğun itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangına müdahale edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken yangın çevredeki başka iş yerlerine sıçramadan güçlükle de olsa kontrol altına alınabildi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken atölyede maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.