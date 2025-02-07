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Bakan Uraloğlu, Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı’na katıldı
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Bakan Uraloğlu, Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı'na katıldı

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 13:43

Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'nın test sürüşüş gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın Türk mühendisliği ve teknik imkanlarıyla inşa edilen ilk metro hattı olduğunu açıkladı. Projenin yüzde 86'sı tamamlanırken, sürücüsüz çalışacak 28 adet yerli metro aracı da teslim alındı. Bakan Uraloğlu, bu projenin Türkiye'nin metro inşaatlarında yeni bir dönemi başlattığını ve her aşamasında yerli imkanların kullanıldığını vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hattın hizmete alınacağı tarihi de açıkladı.

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