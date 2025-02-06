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Antalya’da 177 kilogram siyanür ele geçirildi
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Antalya'da 177 kilogram siyanür ele geçirildi

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 11:41

Antalya Emniyet müdürlüğü KOM ekipleri tarafından il genelinde "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda gayrimenkul danışmanlık bürosu olarak faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramada, 4 varil içinde toplam 177 kilogram Sodyum Siyanür maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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