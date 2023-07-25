Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğünde depremin ardından 4.4 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye, Mersin ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

5.5 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar da gelmeye başladı. 10.33'de 3.5 en büyük artçı ise saat 10.57'de 4.4 büyüklüğünde yaşandı. Artçı depremler Adana Kozan ve çevresinde hissedildiği bildirildi. Bölgede depremler sonrası başlatılan saha çalışmasının sürdüğü bildirildi.