ABD'den Maduro'ya ''Yeniden Şimşek'' operasyonu

ABD Başkanı Trump'ın tehditlerinin ardından Venezuela'nın başkenti Caracas'ta hava saldırıları düzenlendi. Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırdıklarını duyurdu. Maduro'nun Guantanamo'ya götürüldüğü iddia ediliyor. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, Maduro ile eşinin nerede olduğunun bilinmediğini ve hayatta olduklarına dair kanıt talep ettiklerini söyledi. Venezuela yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, ABD saldırısının Venezuelalı sivillerin hayatını kaybettiğini belirtti. ABD ise saldırının adının "Yeniden Şimşek" olduğunu duyurdu ve Maduro'nun yerini korumalarından birinin ihbar ettiğini söyledi.