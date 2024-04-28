ABD merkezli CNN'e konuşan Ekrem İmamoğlu Hamas'ı terör örgütü ilan etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda TBMM'deki AK Parti grup toplantısında Gazze'de Bağımsız Filistin Devleti'ni kurmak için mücadele eden Hamas'ı Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için canlarını feda eden Kuvâ-yi Milliye hareketine benzetmişti. Bu açıklamanın aksine ABD merkezli CNN televizyonuna konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hamas'ı terör örgütü ilan etti. İmamoğlu'nun bu açıklaması siyonist İsrail basınında geniş yankı uyandırırken sosyal medyada tepki çekti. Hamas'a terör örgütü diyen İmamoğlu'nun terörün siyasi ayağı DEM Parti ile seçim ittifakı kurduğuna dikkat çeken bir vatandaş, "Yani vatanını savunan Türkiye'ye karşı yürütülen illegal mücadeleye terör değil derken, İsrail işgaline karşı yürütülen meşru mücadeleye terör diyor İmamoğlu. Bir insan kendi vatanına bu kadar düşman olabilir mi?" ifadelerini kullandı.