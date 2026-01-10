34 ilde FETÖ operasyonları: 43 tutuklama

34 İLDE FETÖ OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 34 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu.

ANKESÖRLÜ HATLAR VE FİNANS DESTEĞİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, ankesörlü telefonlarla örgüt sorumluları ile irtibat kurdukları, örgüte iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.

77 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son iki haftadır devam eden operasyonlarda 77 şüpheli yakalanırken, gözaltına alınanlardan 43'ü tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YERLİKAYA: MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullanarak, operasyonda görev alan ekipleri tebrik etti.