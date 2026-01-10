34 ilde FETÖ operasyonları: 43 tutuklama

PODCAST CANLI YAYIN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını, 43'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 34 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, ankesörlü telefonlarla örgüt sorumluları ile irtibat kurdukları, örgüte iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.

Son iki haftadır devam eden operasyonlarda 77 şüpheli yakalanırken, gözaltına alınanlardan 43'ü tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullanarak, operasyonda görev alan ekipleri tebrik etti.

