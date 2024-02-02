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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024, 22:31 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024, 22:54

▶️ Merkez Bankası Başkanı Erkan görevden affını istedi! Yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak, adaylar kimler?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi.Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Gaye Erkan, " Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum" dedi. Detayları A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner aktardı...

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