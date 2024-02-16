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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024, 22:50 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024, 22:50

▶️ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsveç Dışişleri Bakanı Billström ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya’da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Münih’te İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü.

Fidan, Münih temasları kapsamında bugün erken saatlerde Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Küresel Akiller Grubu Başkanı Mary Robinson ve Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile bir araya gelmişti.

SIRADAKİ VİDEO
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