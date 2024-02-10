▶️ AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan aday Aziz Yeniay kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte,hayatı ve kariyeri

AZİZ YENİAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Aziz Yeniay 1963, Malatya doğumlu siyasetçidir. 2004-14 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece ilçesi belediye başkanlığı yapmıştır.
İlköğretimini Malatya'da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Yine aynı Üniversitede "Yüksek Yapılar" alanında Yüksek Lisansını tamamladı.
Bir süre özel sektörde Mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri yürüttü.
1992 yılı yerel ara seçimleriyle başlayan siyasi hayatı, sırasıyla;
1992 - 1994 Güngören Belediye Başkan Yardımcılığı
1994 - 1999 Esenler Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı
1999 - 2004 Zeytinburnu Belediyesinde bir süre Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı
1995 - 2004 yılları arası 9 Yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde İmar Komisyonu Başkanlığı
1995 - 2004 Yılları arası siyasi partilerde İl Yönetim Kurulu üyeliği
2004 yılı ve 2009 yılı Yerel Seçimleri sonucunda Küçükçekmece Belediye Başkanlığı
AZİZ YENİAY EVLİ Mİ?
Aziz Yeniay, evli ve üç çocuk babasıdır.