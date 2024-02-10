SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024, 18:29 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024, 18:33

▶️ AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan aday Aziz Yeniay kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte,hayatı ve kariyeri

Aziz Yeniay siyasi hayatı ve yaşamıyla gündemde. Siyasi partilerde aktif olarak rol alan ve 1995-2004 yılları arasında İl Yönetim Kurulu üyeliği yapan Yeniay, 1963, Malatya doğumludur. Bir süre özel sektörde Mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri de yürütmüştür. Peki, Aziz Yeniay kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, siyasetçinin hayatına dair tüm merak edilenler…

AZİZ YENİAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aziz Yeniay 1963, Malatya doğumlu siyasetçidir. 2004-14 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece ilçesi belediye başkanlığı yapmıştır.

İlköğretimini Malatya'da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Yine aynı Üniversitede "Yüksek Yapılar" alanında Yüksek Lisansını tamamladı.

Bir süre özel sektörde Mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri yürüttü.

1992 yılı yerel ara seçimleriyle başlayan siyasi hayatı, sırasıyla;

1992 - 1994 Güngören Belediye Başkan Yardımcılığı

1994 - 1999 Esenler Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı

1999 - 2004 Zeytinburnu Belediyesinde bir süre Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı

1995 - 2004 yılları arası 9 Yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde İmar Komisyonu Başkanlığı

1995 - 2004 Yılları arası siyasi partilerde İl Yönetim Kurulu üyeliği

2004 yılı ve 2009 yılı Yerel Seçimleri sonucunda Küçükçekmece Belediye Başkanlığı

AZİZ YENİAY EVLİ Mİ?

Aziz Yeniay, evli ve üç çocuk babasıdır.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programına kalleş saldırı!
10.02.2024Cumartesi
▶️ Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü!
10.02.2024Cumartesi
▶️ Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum Kadıköy Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında vatandaşlara hitap etti!
10.02.2024Cumartesi
▶️ Bakan Yaşar Güler'in babası Fikret Güler son yolculuğuna uğurlandı!
10.02.2024Cumartesi
▶️ CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin pankart hazımsızlığı kamerada!
10.02.2024Cumartesi
Bunlar da Var
▶️ Esra Erol’da ağızları açık bırakan olay! Sevgilimin Babam diye tanıştırdığı kişi Kocası çıktı 16:27
▶️ Sevgilimin "Babam" diye tanıştırdığı kişi "Kocası" çıktı!
10.02.2024Cumartesi
▶️ Yalı Çapkını 58. bölüm fragmanı izle! Pelin’in çocuğu kimden, belli oldu mu? 00:37
▶️ Yalı Çapkını 58. bölüm fragmanı izle!
10.02.2024Cumartesi
Alper Gezeravcı Son Durum: İlk Türk Astronot Ailesiyle Buluştu! 01:51
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Ailesiyle Buluştu!
10.02.2024Cumartesi
HAVA DURUMU | MGM İstanbul dahil 21 için alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor 03:06
21 il için alarm!
10.02.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA