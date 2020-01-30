Zorla alıkonulduğu iddia edilen Hilal Karadağ'ın arkadaşı Esra Erol canlı yayınında her şeyi anlattı 30.01.2020 00:19

Esra Erol'da programında 14 aylık bebeği ve karısının Ali Seydi İriağaç tarafından alıkonulduğunu iddia eden Zafer Karadağ ve annesi İmtiyaz Hanım konuk oldu. Kayıp Hilal Karadağ'ın eşi Zafer Karadağ canlı yayında "eşim ve 14 aylık bebeğimiz Ali Seydi İriağaç tarafından alıkonuluyor" deyip Esra Erol'dan yardım istedi. Ali Seydi İriağaç tarafından zorla alıkonulduğu iddia edilen kayıp Hilal Karadağ ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Programa telefonla bağlanan kayıp Hilal'ın arkadaşı Rüya Hanım tüm bildiklerini anlattı. İşte tüm detaylar...