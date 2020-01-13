Haberler Video Esra Erol'da zihinsel engelli kızın herkesi şoke eden hayatı! Meğer çocuğunun babası...
Esra Erol'da zihinsel engelli kızın herkesi şoke eden hayatı! Meğer çocuğunun babası...

Esra Erol'da zihinsel engelli kızın herkesi şoke eden hayatı! Meğer çocuğunun babası...

13.01.2020 23:19

Esra Erol'da canlı yayına damga vuran DNA testi sonucu! Esra Erol'un kapısını çalan Cennet Günay, evli olan kızının 2 çocuğunu da alarak eşini terk ettiğini söyledi. Cennet Günay'ın yardım isteyini geri çevirmeyen Esra Erol ve ekibi, kızı Mükerrem ve torunlarını Ankara'da buldu. Geçen hafta cuma günü yayınlanan bölümde Cennet Günay, kızıyla bir araya geldi. Cuma günkü yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Mükerrem, 10 aylık çocuğunun sevgilisinden olduğunu iddia etti. İşte aylar sonra ilk kez eşi Kadir ile Esra Erol canlı yayınında yüzleşen Mükerrem Demir'in çok konuşulan o açıklamaları...


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