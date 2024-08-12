Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde gündeme getirdiği tamamlayıcı emeklilik sistemi ve kıdem tazminatı fonu ile ilgili çalışmalar Orta Vadeli Program'a girdi. Bu yıl BES üzerinden çalışanlara ikinci emeklilik ve ikinci maaş geliyor. Yeni sistemle birlikte çalışanlardan kesilen primlere işverenler de prim ekleyecek. Böylece birikim artacak, işverenler sigorta primi öder gibi her ay çalışanın hesabına para aktaracak. Sistem zorunlu olacağı için hem çalışan hem de işveren için bağlayıcı olacak. İşte Takvim.com.tr farkıyla çifte emeklilik çifte maaşa ilişkin tüm detaylar...