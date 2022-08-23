SON DAKİKA: Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama geldi! Bakan Bilgin: Masada tek EYT formülü var

Son dakika haberleri... Milyonlarca EYT'liyi bilgilendiren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, "Şu anda masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor bu doğru değil." ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik hazırlıklar sürerken, çözümün en geç Aralık'ta tamamlanması planlanıyor. EYT'lilerin emeklilik imkanına ise yeni yılla birlikte kavuşması bekleniyor. İşte izlenecek yol haritası ve emeklilik takvimi...