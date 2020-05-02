RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "İşe Devam Kredi Desteği" paylaşımı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan
02.05.2020 21:07

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hayata geçirilen "İşe Devam Kredi Desteği" ile ilgili bir video paylaştı.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hayata geçirilen "İşe Devam Kredi Desteği" ile ilgili bir video paylaştı.







Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, "Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz. Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.
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