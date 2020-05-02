Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "İşe Devam Kredi Desteği" paylaşımı

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hayata geçirilen "İşe Devam Kredi Desteği" ile ilgili bir video paylaştı.

Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz.



Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız.#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/pSZB6k1xaD