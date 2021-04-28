Elon Musk'ın "Dogecoin" açıklaması ile dolandırdı! Thodex'in sahibi Kripto Faruk 2 milyar dolarlık vurgunu böyle yaptı

Thodex’in sahibi Kripto Faruk, Elon Musk’ın “Dogecoin” açıklamasını fırsat bildi. Bu dijital parayı yüzde 30 daha ucuza sattığını bildirdi. Şirketi 2 ayda zirveye çıkarıp 2 milyar dolarlık vurgunu gerçekleştirdi.

İstanbul'da para borsası Thodex'le 400 bin kişinin 2 milyar dolarını çarpıp yurtdışına kaçan Faruk Fatih Özer'in, Elon Musk'ın bir twitinden yola çıkarak vurgun yaptığı anlaşıldı.

İddiaya göre Özer, Musk'ın "Dogecoinleri satmak isteyen olursa dolar karşılığı alabilirim" twitini gördü. Hemen kampanya başlatıp, "4 milyon Dogecoin'i dünya fiyatının yüzde 20'sine, yüzde 30 daha altında satacağım" dedi.

İnsanlar bir anda sisteme kayıt olup Dogecoin almaya başladı. 1-2 ayda Thodex sistemi birdenbire zirve yaptı. Eskiden işlem hacmi çok küçük olan şirket, adeta para bastı. Özer, paralel sistem kurup topladığı paraları "soğuk cüzdana" aktardı. Zamanı gelince de yurtdışına kaçtı...

GENÇLER TUZAĞA DÜŞÜYOR

Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre 18-29 yaş arası gençlerin yüzde 65'inin kripto para borsası hakkında bilgisi olduğu ortaya çıktı. Bu borsaya yatırım yapanların oranı ise yüzde 48 olarak belirlendi.

Şu anda Türkiye'de her 2 gençten birinin kripto paraya çok düşük meblağda da olsa bir yatırım yapmış olduğu anlaşıldı.

GÜNLÜK HACİM 20 MİLYAR LİRA

Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dijital Medya Uzmanı Sercan Öğe, Türkiye'de Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin, Tether gibi alt coinlerin de ortaya çıkmasıyla beraber coin pazarının genişlediğini söyledi: Şu anda yaklaşık 14-15 tane sanal kripto para borsası bulunuyor. 24 saatlik işlem hacmi 2.4 milyar dolar. Yani yaklaşık 20 milyar lira.

BİZİ DE DOLANDIRDI

Thodex'in çeşitli birimlerinde çalışan 62 kişi, serbest bırakıldı. Çalışanlardan bazıları, Faruk Fatih Özer'in kendilerini de dolandırdığını anlattı. Üniversite öğrencisi olduğunu belirten şüpheli A. M. K, "Şirkette 15 bin lira hesabım vardı. Ben de mağdurum. Benim 13-14 aylık çalışma dönemimde sistem geçici olarak 2-3 saatliğine bakıma alınmıştı. Son bir haftadır da kullanıcılar bir alt coini çekemiyorlardı. Kendisinden ben de şikayetçi olacağım" dedi.

MOR İNEKLE KANDIRDI

Türkiye'de ilk batan Sistemkoin'in sahibi Baha İlmen'in vatandaşları çiftlik bank benzeri bir sistemle dolandırdığı ortaya çıktı. İlmen, bir reklam şirketinin maskotuna ait olan mor ineği kullandı. Üsküdar'da 25 metrekarelik ofisinden yönettiği şirketin merkezini Londra'da gösterdi. Parayı verene sanal inek, tavuk, yem, yumurta sattı. Küçük bir dükkandan yat, plaza ve inşaat işlerine adım attı. Ama yakalandı.

GARİP VURGUN!

İstanbul Maslak'ta iş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'na ait finans şirketinde çalışan 6 yönetici, 29 milyon dolarlık dolandırıcılık yaptı. GKFX Financial Services Limited Şirketi'nin Maslak'taki ofisinde üst düzey yönetici olarak görev yapan M.K.Y., B.K., C.Ö., V.S.,

S.E., ve R.E. adlı şüpheliler tutuklanarak hapse atıldı.