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Başkan Erdoğan duyurdu! Çalışan başına 2 bin 500 TL!
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Başkan Erdoğan duyurdu! "Çalışan başına 2 bin 500 TL!"

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 18:56 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 18:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomiye Değer Katanlar 49'uncu Ödül Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemizin kredi risk biriminin düştüğüne dikkat çeken Erdoğan, "Dünyadaki 3 kredi derecelendirme kuruluşunun 2 defa not arttırdığı tek ülke biziz. 2025 yılı bütçesinde gerçekçi adımlarla hareket ettik." dedi. Başkan Erdoğan, "İstihdamı Koruma Programı" başlatılacağını belirterek, "KOBİ'lere, çalışan başına aylık 2500 TL'ye kadar destek ödemesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. " ifadelerini kullandı.

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