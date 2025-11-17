Bakanlık devrede: Fahiş site aidatlarına yeni düzenleme geliyor

Fahiş aidat dönemi bitiyor mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site aidatlarındaki aşırı artışlara karşı yeni bir düzenlemenin Meclis'e sevk edildiğini duyurdu. Düzenlemenin amacı, site yönetimlerinin keyfi artışlarını sınırlandırmak ve giderlerin şeffaf bir şekilde belirlenmesini sağlamak.

Yönetimler ekstra ücret talep edebilir mi?

Aidat dışında toplanan ek ödemeler, yalnızca kat maliklerinin onay verdiği durumlarda geçerli olabiliyor. Yönetimlerin, ortak giderlerin dışına çıkan kalemler için keyfi şekilde ücret istemesi yasal dayanak oluşturmuyor. Faruk Erdem, özellikle "ekstra hizmet" adı altında alınan bedellerin tartışmalı olduğunu ve denetimin güçleneceğini vurguluyor.

Bakanlığın çalışmaları neleri kapsıyor?

Bakanlık, site yönetimlerinin hesap verebilir olmasını sağlayacak yeni kurallar üzerinde çalışıyor. Düzenlemede gider kalemlerinin açıkça belirtilmesi, yönetim şirketlerinin şeffaf raporlama yapması ve fahiş artışlara karşı daha sıkı denetim planlanıyor. Faruk Erdem, sürecin vatandaşların aidat yükünü hafifletmeyi hedeflediğini belirtiyor.