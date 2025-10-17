AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında emlak vergilerine ilişkin teknik çalışmanın son aşamaya geldiğini belirtti.

Güler, aynı mahallede dahi farklı değer artışlarının mağduriyet yarattığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Emlak vergisinde herhangi bir olumsuzluğa, eşitsizliğe sebebiyet vermeden hakkaniyetli bir artış oranı üzerinde çalışıyoruz. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde bu düzenlemeyi ekleme ihtimalimiz var."

Güler, belediyelerin gelir kaybına uğramadan adil bir sistem oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Trafik cezaları 2026'da yürürlüğe girecek

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklik teklifine de değinen Güler, idari para cezalarına ilişkin düzenlemelerin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2026 olarak belirleneceğini açıkladı.

"Tüm cezaların aynı tarihte yürürlüğe girmesi için bir bütünlük sağlamak istiyoruz," dedi.

"Genel af yok, topluma kazandırma hedefimiz var"

Güler, "genel af" tartışmalarına da net bir yanıt verdi:

"Hedefimiz bir genel af ya da kısmi af değil. Biz ıslah olmuş, pişmanlığı açıkça görünen hükümlülerin koşullu salıverme şartları içinde topluma kazandırılmasına yönelik güçlü bir yapı kurmak istiyoruz."

Ayrıca, terör örgütü içinde yer almış ancak suça bulaşmamış kişilerin durumunun da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından incelendiğini belirtti.

"Suça bulaşmamış olanların topluma yeniden kazandırılması için idari ve yasal düzenlemeleri değerlendiriyoruz," dedi.