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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023, 18:59

Yunanistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti!

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda içinde 2 pilotun bulunduğu yangın söndürme uçağı düştü. Uçakta bulunan iki pilot hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda bir yangın söndürme uçağının düştüğü ve iki pilotun akıbeti bilinmediği bildirildi.

Yunanistan'daki orman yangılarıyla mücadele devam ederken, Eğriboz Adası'nda bir yangın söndürme uçağı, 15.00 sıralarında Platanisto köyü yakınlarında düştü. Uçakta bulunan Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait iki pilotun akıbeti henüz bilinmezken, pilotların hayatını kaybetmiş olabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan yayınlanan görüntülerde, Eğriboz Adası'ndaki yangınları söndürmeye çalışan uçağın ise düşmeden önce manevra yaparak yavaşlamaya çalıştığı ancak uçağın kanadının engele takılarak alev aldığı görülüyor.

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Yunanistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti!
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