Venezuela'da bir uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü: 2 ölü

Venezuela'nın Tachira eyaletinin başkenti San Cristobal'daki Paramillo Havalimanı'nda "PA-31T1 Cheyenne" tipi sivil uçağın kalkış yaptıktan saniyeler sonra düşerek alev topuna döndüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'da küçük bir uçağın kalkışı sırasında yaşanan kaza korku dolu anlara neden oldu. Tachira eyaletinin başkenti San Cristobal'daki Paramillo Havalimanı'nda YV1443 numaralı "PA-31T1 Cheyenne" tipi uçak, yerel saat ile 09.52'de kalkış yaptıktan saniyeler sonra düştü.

Uçağın kaza sırasında kanadının yere çarptığı ve takla atarak alev topuna dönüştüğü anlar ise kameralara yansıdı. Venezuela Ulusal Sivil Havacılık Enstitüsü (INAC) tarafından yapılan açıklamada, "Kaza sonrasında ilgili protokoller derhal yürürlüğe konuldu ve havalimanın itfaiye ekipleri hızlı şekilde olaya müdahale etti. Maalesef uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti. Venezuela devletinin gereklilikleri doğrultusunda, Sivil Havacılık Kaza Araştırma Kurulu (JIAAC) kazanın nedenini incelemek üzere devreye girdi" ifadeleri kullanıldı.

Venezuela basını, uçağın hükümetin lojistik faaliyetlerinde kullanıldığını öne sürdü.

