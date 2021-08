Ünlü Afgan sinemacı Sahraa Karimi'den kendisini kurtaran Türkiye'ye teşekkür

Afganistan'ın ünlü yönetmeni Sahraa Karimi, Taliban'ın başkent Kabil'e girdiği sırada sosyal medya hesaplarından kentte yaşananlarla ilgili bir bir video paylaşmış ve paylaştığı videosuyla dünya çapında ses getirmişti. "Bizi öldürmeye geliyorlar" diyerek yaşadığı korkuyu anlatan Karimi, Afganistan dışına çıktığını aktarırken kendisine yardımcı olan Türkiye, Ukrayna ve Slovakya'ya teşekkür etti.

DÜNYAYA ÇAĞRI YAPAN AFGAN SİNEMACIDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Taliban'ın Kabil'e girdiği sırada sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile Afganistan'daki durumu dünya ile paylaşan Afgan Film'in başındaki Sahraa Karimi, dünya kamuoyundan yardım talep ederek 'Bizi öldürmeye geliyorlar!' demişti.

35 yaşındaki Afgan sinemacı Sahraa Karimi, Instagram hesabından paylaştığı videoyla Taliban'ın girdiği Kabil sokaklarındaki olağanüstü hareketlilik kameralara yansırken, videoda Karimi'nin "Taliban şehre girdi ve biz kaçıyoruz. Herkes korkuyor" dediği duyuluyor.

Sahra Karimi, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ise, "Taliban Kabil'i kuşattı. Biraz para çekmek için bankaya gidecektim, kapatmışlar ve tahliye etmişlerdi. Bunun yaşandığına hâlâ inanamıyorum, bunu kimi yaptı. Lütfen bizim için dua edin. Tekrar çağrı yapıyorum: Bu büyük dünyanın insanları, lütfen sessiz kalmayın. Bizi öldürmeye geliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

#SlovakFilmAndTVAcademy, (Wanda Hyricova),

#Ukrain_Government (President office and Ministry of Foreign Affairs) #Turkish_Government (Turkish Embassy) #EmbassyOfSlovakiaInIran

All together helped me to get out of Kabul,they also saved other 11person.



I am #alive and safe. pic.twitter.com/gtvoRLr7wH