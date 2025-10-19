Ukrayna Rusya'da gaz tesisine saldırdı

PODCAST CANLI YAYIN
Ukrayna, Rusya'yı hedef aldı. Rusya'nın Orenburg Bölge Valisi Yevgeny Solntsev, Ukrayna insansız hava araçlarının (İHA) gece saatlerinde gaz tesisini hedef aldığını bildirdi. Solntsev, tesisin saldırı sonucunda kısmen zarar gördüğünü ve yangın çıktığını, ancak çalışanlardan hiç kimsenin yaralanmadığını belirtti. Vali, acil servis ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığını aktardı.

Yevgeny Solntsev, bu ayın başlarında da Ukrayna İHA'larının Kazakistan sınırına yakın Orsk kentindeki ismi açıklanmayan bir sanayi tesisine saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.

