The Simpsons bunu da bilmiş! Titanik enkazına giden denizaltının başına gelecekleri tek tek anlatmış

İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, corona virüs gibi olayları daha önce bilen kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons'ın bir kehaneti daha gerçek oldu. Tüm dünyanın gündemine bomba gibi düşen 'Titanik enkazına giden denizaltı'nın başına gelecekler meğer yıllar önce The Simpsons'da bir bir gösterilmiş.