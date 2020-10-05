Son dakika: Ermenistan ordusundan sivil yerleşim yerlerine saldırı!

Son dakika haberine göre Ermenistan ordusu, Berde, Beylegan ve Terter'deki sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerini bombaladığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik topçu atışları gerçekleştirdiği belirtildi.

Ermenistan ordusu Azerbaycan'daki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları sürdürürken, dün de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron'a yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.



GÖRÜNTÜ YAYINLANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'a füzelerin Ermenistan topraklarından fırlatıldığını kanıtlayan bir görüntü yayımladı.

SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Bakanlık paylaştığı videoda "Birkaç gündür tüm cephe boyunca sıkışan düşman, sistematik olarak Ermenistan topraklarından Azerbaycan'ın yoğun nüfuslu bölgelerine ve sivil altyapıya füze saldırıları düzenliyor. Ermenistan'ın bu tür sorumsuz ve cezai eylemleri kasıtlı olarak Azerbaycan'ı misilleme tedbirleri almaya yöneltiyor" ifadelerine yer verdi.