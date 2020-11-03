Son dakika: Avusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı!

Son dakika haberi... Avusturya’nın başkenti Viyana’da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının bir terör eylemi olup olmadığının henüz bilinmediği bildirilirken; polisin saldırganı yakalamak için operasyon başlattığı bilgisi paylaşıldı.