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Mısır'da basketbol maçı sırasında tribün çöktü: 27 kişi yaralandı

Mısır'da basketbol maçı sırasında tribün çöktü: 27 kişi yaralandı
25.12.2022 10:59

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Mısır'ın başkenti Kahire'de bir spor salonunda oynanan basketbol maçı esnasında tribünlerin çökmesi sonucu en az 27 kişi yaralandı. Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Hassan Moustafa Spor Salonu'nda Al-Ahly ile Al Ittihad Alexandria takımlarının basketbol maçı sırasında yaşanan izdiham nedeniyle tribünler çöktü. Koltukların bir kısmının diğer izleyicilerin üzerine düşmesi sonucu en az 27 kişi yaralandı. Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossam Abdel-Ghaffar, yaralıların vücutlarında meydana gelen çeşitli kırıklar nedeniyle hastaneye sevk edildiğini ve durumlarının kritik olmadığını söyledi.

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