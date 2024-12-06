Kolombiyalı 'Oyuncak bebek' tutuklandı!

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 13:30

Kolombiya'nın Barrancabermeja bölgesinde, "La Muneca" (Bebek) lakabıyla tanınan 23 yaşındaki Karen Julieth Ojeda Rodriguez, eski sevgilisi dahil olmak üzere birçok cinayetle bağlantılı olarak tutuklandı. Rodriguez'in, bölgedeki suç yapılanmalarında önemli bir figür olduğu ve organize bir suikast çetesini yönettiği belirtiliyor.

Cinayetlerin Planlayıcısı: Eski Sevgilisi Deyvy Jesus'un Öldürülmesi

Polis, Rodriguez'in, Los de la M isimli suç örgütü için çalıştığını ve korku salan bir grup suikastçıyı yönettiğini açıkladı. İddiaya göre Rodriguez, 23 Temmuz'da eski sevgilisi Deyvy Jesus'un pusuya düşürülüp öldürülmesini planladı. Rodriguez, anlaşmazlık çözümü bahanesiyle Jesus'u buluşmaya çağırdı ve olay yerine gelen iki motosikletli saldırganın silahlı saldırısıyla Jesus'u öldürttü.

Suç Ortakları da Tutuklandı

Rodriguez'in tutuklanmasının ardından, suç ortağı olduğu iddia edilen Paula Valentina Joya Rueda (24) ve "Leopoldo" lakaplı başka bir kişi de yakalandı. Operasyon kapsamında, bir tabanca ve bir revolver ele geçirildi. Yetkililer, bu silahların son cinayetlerde kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.

Bölgeye Büyük Darbe: Güvenlik İyileşebilir mi?

Kolombiya Magdalena Medio Polisi'nden Yarbay Mauricio Herrera, Rodriguez ve suç ortaklarının tutuklanmasının bölge halkında huzur yarattığını ifade etti. Herrera, "Bu tutuklamalar, cinayetlerden sorumlu suç yapılarının çökertilmesi yolunda önemli bir adım" dedi. Bölgede suç oranlarının yüksek olduğu ve Bucaramanga'daki her üç günde bir cinayetin işlendiği biliniyor.

Hukuki Süreç ve Gelecek Operasyonlar

Rodriguez ve suç ortaklarının hangi suçlamalarla yargılanacağı henüz açıklanmadı. Ancak, yerel halk, "Bebek" lakaplı suikastçının tutuklanmasının, bölgedeki diğer suç yapılarına karşı daha geniş çaplı operasyonların başlangıcı olmasını umut ediyor.