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Joe Biden'ın "İran" sözleri petrol fiyatını yükseltti!

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024, 21:57 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024, 21:57

ABD Başkanı Joe Biden’ın, İran’ın İsrail’e olası saldırısına yönelik petrol tesislerine yapılacak bir müdahale hakkındaki kararsız açıklamaları piyasalarda paniğe neden oldu. Bu belirsizlik, ham petrolün varil fiyatında %5’lik bir artışa yol açtı ve küresel ekonomiyi etkilemeye başladı.

Filistin'de soykırım suçu işleyen İsrail namlularını Lübnan'a çevirerek ölüm kusmaya devam ediyor.

Son olarak İran'ın Tel Aviv'e füze fırlatmasıyla restleşmeler sürerken bölgedeki gerilim tırmanıyor.

BIDEN'DAN "PETROL" ÇIKIŞI
Bölge diken üstünde beklerken İsrail'in işlediği soykırım suçunun en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden İran ile İsrail arasındaki misillemeye ilişkin konuştu.

Joe Biden (EPA)

"PETROL TESİSLERİNİN VURULMASINI TARTIŞIYORUZ"
Florida'ya gitmek üzere hareket etmeden önce bir muhabirin sorularını yanıtlayan Biden, İsrail ve ABD'nin, İran'ın petrol tesislerine yönelik bir saldırıyı değerlendirdiğini ifade etti.

Joe Biden İsrail-İran misillemesine ilişkin konuştu (Fotoğraf: EPA)

Muhabirin, "İsrail'in İran'ın petrol tesislerine saldırmasını destekler misiniz?" sorusuna Biden, "Bunu tartışıyoruz. Bence biraz... Neyse..." yanıtını verdi.

Başka bir muhabirin, İsrail'in İran'a misilleme yapmasına izin verilip verilmeyeceğini sorması üzerine Biden, "Öncelikle İsrail'e izin vermiyoruz. İsrail'e tavsiyede bulunuyoruz ve bugün herhangi bir eylem olmayacak" dedi.

Biden ayrıca dün yaptığı bir başka açıklamada, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik herhangi bir saldırısına karşı olduğunu dile getirmişti.

PETROL FİYATI FIRLADI
Biden'ın İran'ın petrol tesislerinin vurulabileceğini işaret etmesinin ardından petrol fiyatları yükseldi.

Brent Petrol fiyatındaki artık %5'in üzerine çıktı.

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